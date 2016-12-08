Бывший главный тренер "Кубани" Сергей Ташуев рассказал "СЭ", что зимой готов поехать во Францию. Он отметил, что ему был приятен интерес со стороны "Нанта", который рассматривал кандидатуру российского специалиста.

– Во вторник были переговоры со спортивным директором "Нанта", а вчера сказали, что главным тренером команды с высокой вероятностью станет Сержиу Консейсау, – отметил Ташуев.

– Португальца как раз и утвердили. Почему отдали предпочтение ему, а не вам?

– Знание французского языка, раз. Тренерский штаб, который был при Рене Жираре остается, – это два. В любом случае, мне приятно, что клуб проявил ко мне внимание. После Нового года поеду во Францию, буду общаться с людьми, налаживать контакты.

– Для вас стало неожиданностью интерес из Франции?

– Менеджер позвонил и спросил, готов ли я к работе в случае, если уберут Жирара. Ответил утвердительно. Даже гарантировал, что через три месяца уже буду общаться с футболистами на их языке. Всегда тяготел к изучению языков, так что тут проблем не возникло бы.

– Считаете, есть возможность возглавить местную команду?

– Желание такое есть. Хочу попробовать себя на другом уровне. Российские тренеры способны работать за рубежом. Уважаю Олега Ивановича Романцева и жаль, что ему в свое время не удалось поработать в "Депортиво". У нас работают тренеры из разных стран, так почему наши специалисты не могут уехать в Европу. Да, знание языка сказывается, но это не является большой проблемой, выучить можно.

– Вы готовы?

– Почему-то не вспоминают, что я работал в донецком "Металлурге". Это очень сильный чемпионат, и мне удалось вывести команду в Лигу Европы.

– Может из-за того, что Россия и Украина ассоциируются как близкие страны?

– Поверьте, меня там явно принимали за иностранца (смеется). Там работать очень сложно, украинская тренерская школа очень амбициозна. (Сергей АСТАХОВ)