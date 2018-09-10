"Сент-Этьен" подтвердил гибель бывшего игрока в перестрелке

"Сент-Этьен" подтвердил гибель бывшего игрока резервной команды. В своем заявлении клуб подтвердил информацию СМИ из департамента Вар. 19-летний защитник Вильям Гомис был застрелен в ходе перестрелки. Его тело нашли утром. Вместе с ним был застрелен 14-летний подросток, на месте преступления было обнаружено огнестрельное оружие. Полиция занялась расследованием и подозревает, что стрельба могла случиться в ходе разборок, связанных с оборотом наркотиков.

– Руководство клуба, тренеры, игроки и сотрудники шокированы смертью Вильяма, – говорится в заявлении "Сент-Этьена". – Мы скорбим вместе с семьей погибшего.

Гомис находился в системе клуба с 15 лет. Он стал свободным агентом минувшим летом.