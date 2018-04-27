"Сент-Этьен" могут приобрести американцы

Американский фонд может приобрести "Сент-Этьен". Как сообщает L’Equipe, нынешние владельцы французского клуба ищут покупателей из-за финансовых проблем. По данным источника, интерес к "Сент-Этьену" проявляет фонд во главе с Жеромом де Бонтеном, который готов инвестировать в клуб. Ранее этот американец французского происхождения был президентом "Монако" в 2008-2009 годах.

Напомним, за последние полтора года владельцев сменили "Лилль" и "Марсель". Последний был приобретен американским бизнесменом Фрэнком Маккортом.