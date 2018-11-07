Рыболовлев присвоил себе деньги от продажи Мбаппе? "Монако" опровергает

"Монако" выступил с официальным заявлением, касающимся владельца клуба Дмитрия Рыболовлева. Французское издание Mediapart обвинило 51-летнего россиянина в присвоении денег, полученных монегасками от трансфера нападающего Кильяна Мбаппе в "ПСЖ".

- "Монако" решительно отрицает клеветнические высказывания Mediapart и утверждает, что президент клуба Дмитрий Рыболовлев не присвоил ни одного евро из бюджета клуба после продажи Кильяна Мбаппе, - говорится в заявлении. - Он инвестировал около 335 миллионов евро для финансирования трансферов, зарплат игроков и оплаты долгов с момента прихода в клуб. У нас есть бухгалтерские доказательства, которые противоречат ложным утверждениям Mediapart.

Напомним, Мбаппе перешел в "ПСЖ" летом 2017 года на правах аренды. Парижский клуб в 2018 году выкупил 19-летнего француза за 180 миллионов евро.

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