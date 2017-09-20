Рейналдо: "Кавани уступил в споре с Неймаром"

Бывший игрок "ПСЖ" Рейналдо считает, что нападающий парижан Эдинсон Кавани допустил ошибку, устроив ссору с Неймаром во время матча с "Лионом" (2:0). Игроки поспорили о том, кто будет исполнять пенальти. В итоге бил Кавани, но реализовать попытку не смог.

– На месте Кавани я бы лучше подумал, – цитирует L’Equipe Рейналдо. – Неймар очень умен, он может быть для него полезен. А теперь бразилец может притормаживать Кавани. В этой ситуации уругваец все же проиграл. Он мог бы дать Неймару ответственность, поскольку тот в статусе главной звезды команды и хочет обрести уверенность.