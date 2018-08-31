"Ренн" расторг контракт с Шантомом

"Ренн" расторг контракт с полузащитником Клеманом Шантомом. 30-летний француз стал свободным агентом.

В прошлом сезоне Шантом на правах аренды выступал за "Ланс". Ранее он также играл за "Тулузу", "Бордо" и "ПСЖ".