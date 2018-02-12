В матче 25-го тура чемпионата Франции "Ренн" на выезде победил "Лион" – 2:0. Первый гол на пятой минуте забил Вахби Хазри, а второй уже в добавленное время отправил в сетку ворот соперника Леа Силики. Благодаря этому успеху "Ренн" в турнирной таблице поднялся на восьмую строчку. "Лион" остался на четвертой позиции с отставанием в три очка от "Марселя".

Чемпионат Франции

25-й тур

"Лион" - "Ренн" - 0:2 (0:1)

Голы: Хазри, 5 (0:1). Леа Силики, 90+2 (0:2).

"Лион": Антони Лопеш, Морель, Марселу, Тете, Менди, Фекир, Тузар (Депай, 46), Ндомбеле (Гуири, 83), Б.Траоре, Корне, Диас (Ауа, 46).

"Ренн": Коубек, А.Траоре, Бенсебаини, Гнаньон, Желен, Хазри (Зеффан, 90+4), Прцич, Буриго, Леа Силики, Сарр (Амальфитано, 90+4), Сако (Мексер, 88).

Предупреждения: А.Траоре, 7. Фекир, 58. Б.Траоре, 58.

Судья: ДЕЛЕРЮ (Франция).

11 февраля. Лион. Стадион "Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres)".