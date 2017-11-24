Раймон Доменек: "Раньери расстроен, что его автобусы не сработали. Я с этим ничего не поделаю"

Бывший главный тренер сборной Франции Раймон Доменек продолжил перепалку с наставником "Нанта" Клаудио Раньери. Доменек начал словесную пикировку в Твиттере, посмеявшись над "автобусом" "Нанта", который пропустил четыре мяча от "ПСЖ". На что Раньери ответил, что не стал бы слушать рассуждения Доменека о футболе – разве что о театре.

– Раньери говорит о театре, но ему самому бы следовало там сыграть. Хотя он больше подходит к кино, – цитирует L’Equipe Доменека. – Он хорошо играет свою роль. Человек "Нанта". Хотя сам только что говорил, что не против возглавить сборную Италии. Вероятно, ему нужно пояснить, что я всего лишь шутил. Он, наверное, не читал моего сообщения. Просто машинка "Монпелье" сыграла 0:0 с "ПСЖ", а автобус "Нанта" пропустил четыре мяча. Он разочарован тем, что его автобусы не сработали. И я с этим ничего не могу поделать.