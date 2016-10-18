13:05 | ФУТБОЛ — Франция

Рафаэл: "Не знал, что я настолько популярен, пока не ушел из "МЮ"

0
0
0

Защитник "Лиона" Рафаэл признался, что не знал о своей популярности у фанатов "Манчестер Юнайтед", пока не покинул клуб. 26-летний бразилец перебрался из английской команды в стан "ткачей" в прошлом году. 

- Не знал, что я был настолько популярен в "Манчестер Юнайтед", правда пока не ушел, - цитирует L'Equipe Рафаэла. - Никогда не получал столько писем и сообщений, как после ухода.

Что касается прошлого сезона в "Лионе", то это был худший старт в моей карьере. Тем не менее, когда Бруно Женезьо пришел на пост главного тренера, все изменилось.

0
0
0

Материалы REN-TV

США готовы воевать открыто...

Политическая клоунада захлестнула Запад в антироссийской истерии...

Путину доложили о нападении на дочь Емельяненко...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ