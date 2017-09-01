"ПСЖ" удивлен расследованием УЕФА

Руководство "ПСЖ" удивлено тем, что следственная палата комитета по финансовому контролю УЕФА открыла расследование в отношение клуба. Ранее сообщалось, что следователи проверят соответствие деятельности клуба финансовому fair play, особенно в свете последних приобретений на трансферном рынке.

Напомним, что минувшим летом "ПСЖ", в частности, приобрел у "Барселоны"нападающего Неймара за 222 миллиона евро, а также арендовал у "Монако" Кильяна Мбаппе.

Отметим, что формально Неймар выкупил себя у "Барселоны" сам, заплатив 222 миллиона, а трансфер Мбаппе оформлен как годовая аренда с правом последующего выкупа – по данным французских СМИ, в итоге "Монако" может получить 180 миллионов.

Текс заявления, опубликованного на официальном сайте "ПСЖ":

Клуб признает решение УЕФА, которое намерено немедленно убедиться в том, что счета "ПСЖ" соответствуют финансовому fair play. Клуб удивлен тем фактом, что организация намерена сделать это, несмотря на то, что "ПСЖ" информировал УЕФА обо всех переходах. Клуб не сомневается в том, что сможет доказать свое соответствие финансовым правилам УЕФА в сезоне-2017/18.