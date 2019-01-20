"ПСЖ" предпримет еще одну попытку купить Аллана

Руководство "ПСЖ" снова попытается договориться с "Наполи" о покупке полузащитника Аллана, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Издание отмечает, что возросший интерес парижан к игроку связан с травмой Марко Вератти, полученной во время вчерашнего матча с "Генгамом". У итальянца подозрение на растяжение лодыжки. Отмечается, что владельцы французской команды готовы утроить нынешнюю зарплату Аллана. Примерная сумма трансфера равняется 70 миллионам евро. Ранее в СМИ сообщалось, что неаполитанцы хотят получить 120 миллионов за футболиста.

В текущем сезон 28-летний Аллан сыграл в 25 матчах за "Наполи", в которых отметился двумя забитыми мячами.