"ПСЖ" опубликовал фото смеющегося Неймара после поражения "Барселоны"

"ПСЖ" на своей официальной странице в Твиттере после ответного матча Суперкубка Испании "Реал" - "Барселона" (2:0) опубликовал фото нападающего Неймара, который ранее выступал в составе каталонцев. На снимке форвард смеется, в недоумении разводя руки в стороны.

Напомним, что 25-летний бразилец перешел в состав парижан во время летнего трансферного окна. "Пари Сен-Жермен" заплатил за этот трансфер 222 миллиона евро. Таким образом, переход Неймара стал самым дорогим в истории футбола.

Напомним, что "Королевский клуб" стал обладателем Суперкубка Испании. По сумме двух матчей мадридцы обыграли сине-гранатовых со счетом 5:1.