"ПСЖ" обыграл "Марсель" и одержал 11-ю победу подряд на старте лиги 1

"Марсель" уступил "ПСЖ" (0:2) в матче 11-го тура чемпионата Франции. Голы в активе Кильяна Мбаппе и Юлиана Дракслера.

Парижский клуб продолжает улучшать собственный рекорд чемпионата Франции - 11 побед в 11 стартовых матчах турнира. Ранее такое не удавалось ни одному французскому клубу. С 33 очками парижане занимают первое место. "Марсель" на пятом месте - 19 очков..

В следующем туре "ПСЖ" примет "Лилль", а "Марсель" на выезде сыграет с "Монпелье".

Чемпионат Франции

Лига 1

11-й тур

"Марсель" - "ПСЖ" - 0:2 (0:0)

Голы: Мбаппе, 65 (0:1). Дракслер, 90+5 (0:2).

"Марсель": Манданда, Рами, Амави, Луиз Густаву, Стротман, Товен (Жермен, 72), Сансон (Радоньич, 73), Сарр, Камара, Пайет, Окампос (Митроглу, 85).

"ПСЖ": Ареола, Менье, Бернат, Маркиньюс, Керер, Дракслер, Верратти, Нсоки, Шупо-Мотинг (Мбаппе, 62), Ди Мария (Рабьо, 79), Неймар.

Предупреждения: Керер, 43. Ди Мария, 52. Окампос, 81. Стротман, 86. Амави, 90+1. Луиз Густаву, 90+2.

Судья: Бастьен (Франция).

28 октября. Марсель. Стадион "Велодром".

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