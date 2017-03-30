04:45 | ФУТБОЛ — Франция

"ПСЖ" не будет расставаться с Эмери

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Руководство "ПСЖ" приняло решение продолжить сотрудничество с главным тренером команды Унаи Эмери, утверждает Le Parisien. Таким образом, испанский специалист будет работать с парижанами и в следующем сезоне. Экс-наставник "Спартака" возглавил французскую команду в 2016 году. Под его руководством "ПСЖ" не смог преодолеть первый этап плей-офф Лиги чемпионов после домашней победы над "Барселоной" со счетом 4:0. В чемпионате Франции подопечные Эмери идут на втором месте после 30 туров, отставая от "Монако" на три очка.

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