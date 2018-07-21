Президент "ПСЖ": "У Неймара и Мбаппе очень хорошие отношения"

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи опроверг информацию о конфликте нападающих команды Неймара и Кильяна Мбаппе.

- У Неймара и Мбаппе очень хорошие отношения. Они очень хорошо ладят друг с другом, - цитирует президента Goal.com. - Все остальное - это выдумки журналистов. Невозможно, чтобы они враждовали между собой. Они счастливы играть вместе. В начале следующего месяца они вернутся в расположение команды. Никто из них не уходит.

Ранее Неймар заявил, что останется в "ПСЖ" на следующий сезон.