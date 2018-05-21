18:30 | Футбол — Франция

Президент "ПСЖ": "Цена Мбаппе выше миллиарда евро. Вам не послышалось"

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Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал слухи об интересе "Реала" к нападающему его команды Кильяну Мбаппе. По словам босса парижан, этим летом клуб совершенно точно не станет продавать 19-летнего форварда.

Кильян Мбаппе: "Не собираюсь покидать "ПСЖ"

Отметим, что действующий чемпион Франции, арендовавший Мбаппе у "Монако" прошлым летом с последующим обязательством выкупа, должен заплатить "монегаскам" 135 миллионов евро. У "ПСЖ" могут возникнуть сложности с осуществлением этого платежа, поскольку клуб должен соответствовать требованиям финансового fair play УЕФА.

– За какую сумму вы готовы продать Мбаппе?

– Хотите конкретную цифру? Она больше миллиарда евро. Вам не послышалось: "Больше миллиарда евро". Даже если принесете мне миллиард, я его не продам.

В сезоне-2017/18 Мбаппе принял участие в 45 матчах в составе "ПСЖ", забив 21 мяч и сделав 3 голевые передачи.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (10)
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Бу-га-га!

"Никому не известный масай"©

19:54

shpasic

да хоть кукильон пупильонов - всё равно в ЛЧ в первом же раунде плей-офф вылетать))

19:23

ДжЫмкО

HAZELSAMARA, sdf_1, ну зачем сразу Третья Мировая? Разрыв связок или перелом ноги у Мбаппе - и его цена тут же упадёт раз в пятнадцать.----Особенно забавно будет, если ногу ему сломает какой-нибудь полулюбитель из низших лиг в кубковом матче)

19:16

rusfed 2.0

Денисов уже пошел просить прибавки к зарплате

19:05

HAZELSAMARA

sdf_1, ну зачем сразу Третья Мировая? Разрыв связок или перелом ноги у Мбаппе - и его цена тут же упадёт раз в пятнадцать.

19:03

sdf_1

Я вообще-то за мир во всём мире. Но после прочтения подобных заявлений у меня возникает мнение, что подобный перекос в сознании президентов разных футбольных клубов может вылечить только 3-я мировая. Других вариантов исправления этих напрочь искалеченных мозгов я не вижу. Разве что отправить их всех скопом в психиатрическую лечебницу без права выхода. То есть, навсегда

18:52

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

а для глушака с промясом вообще таких цифр еще не придумали математики).

18:50

alex-ls

фейер плей работает ага

18:50

баламошка

Цена Кутепки выше триллиарда евро. Вам не привиделось.

18:43

Albertozi

Совсем у народа крыша едет

18:34

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