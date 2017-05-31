Президент "Бастии" отстранен от футбола на 5 лет

Президент "Бастии" Пьер-Мари Жероними отстранен от футбола на 5 лет, сообщает L'Equipe. Спустя 10 дней после вылета корсиканцев из лиги 1 глава клуба был наказан из-за уголовного дела, связанного с его компанией по прокату автомобилей. Тем не менее пока у Жероними есть время обжаловать это решение.

Напомним, два года назад Жероними избежал наказания по расследованию, начатому в 2014 году по делу о злоупотреблении служебным положением и отмывании денег, которое связано с установкой газона в тренировочном центре "Бастии", расположенном в Борго. 600 тысяч евро за работы были переведены предприятиям, которые оказались фиктивными.