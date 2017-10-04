Погба тренируется в стиле Брюса Ли. Видео

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба выложил в своем Твиттере видео о том, как он работает на тренажерах. Француз восстанавливается после полученной травмы в матче Лиги чемпионов против "Базеля" (3:0).
Пост в социальной сети хавбек озаглавил так: "Стиль Брюса Ли". 24-летний Погба не сможет помочь сборной Франции в отборочных матчах к чемпионату мира против национальных команд Болгарии и Белоруссии.
Bruce Lee style !! Wouaaaa tchaaaaaa 🙅🏾♂ #recovery pic.twitter.com/mMXX9dARxp– Paul Pogba (@paulpogba) 3 октября 2017 г.
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