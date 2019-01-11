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Отец и агент Неймара - о новости про звонки сына в "Барселону": фэйк ньюс

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Отец Неймара, по совместительству являющийся его агентом, назвал в своем Инстаграме неправдой слухи о звонках бразильца в "Барселону"

Ранее испанская газета "El Mundo" сообщила, что Неймар, якобы, пять раз звонил руководству каталонского клуба с просьбой вернуть его. Помимо этого, согласно информации издания, форвард жалеет о переходе в "ПСЖ". 

"Фэйк ньюс", - так охарактеризовал эту информацию отец футболиста.

Трансфер Неймара из "Барселоны" в "ПСЖ" стал самым дорогим в истории футбола. Летом 2017 года французский клуб заплатил за игрока 222 миллиона евро. В текущем сезоне Неймар сыграл 21 матч, в которых забил 18 голов и отдал 9 результативных передач. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Fake News” da “Fake News” 🤷🏾‍♂️

Публикация от Neymar Pai (@neymarpai_) 11 Янв 2019 в 3:22 PST

 

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