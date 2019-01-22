Офицер авиапоиска сомневается, что новичок "Кардиффа" и другие пассажиры пропавшего самолета еще живы

Офицер авиапоиска Нормандских островов Джон Фитцджеральд считает, что пассажиры пропашего самолета с новичком "Кардифф Сити" Эмилиано Салой не выжили. 28-летний аргентинец, перешедший из "Нанта" в "Кардифф Сити" три дня назад за 20 миллионов евро, в понедельник вечером должен был прилететь из Нанта в Кардифф. Однако частный самолет с ним на борту пропал с экранов радаров над Ла Маншем. Поисковая операция британцев и французов пока не увенчалась успехом.

- Не думаю, что они еще живы, - цитирует GFFN Фитцджеральда.