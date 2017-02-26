Ноэль Ле Грэт: "Если Дешам хочет, то может вызвать Бензема в сборную Франции"

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэт заявил, что форвард "Реала" Карим Бензема может сыграть в ближайщем матче за сборную Франции. По его словам, если главный тренер команды Дидье Дешам захочет вызвать игрока в стан национальной команды, то может это сделать, так как на игрока не наложено никаких дисквалификаций. 29-летний форвард с 2015 года не играл за сборную, так как был отстранен из-за причастности к делу о шантаже хавбека "Лиона" Матье Вальбуэна.

- Бензема доступен для вызова в сборную Франции, он не дисквалифицирован, - цитирует GFFN Ле Грэта. - Если Дидье Дешам хочет вызвать его, то может... У Бензема нет никаких проблем - он может вернуться в сборную. Несомненно, Карим - качественный игрок.