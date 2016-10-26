"Ницца" собрала 121,5 тысячи евро на помощь семьям погибших в теракте

"Ницца" собрала 121,5 тысячи евро для семей жертв теракта в городе, который случился 14 июля. В результате нападения тогда погибли 86 человек, еще сотни были ранены. Благотворительный аукцион был организован "Ниццей", к нему присоединились "Ренн" и "Монпелье". В качестве лотов продавались специально изготовленные футболки, в которых "Ницца" вышла на поле спустя месяц после трагедии. На футболках изображено сердце, в контурах которого написаны имена всех погибших.

Как сообщает AFP, наиболее дорогим лотом стала футболка Марио Балотелли. Ее за 11,1 тысячи евро приобрел бывший президент "Ниццы" Андре Буа. Отметим, что вклад внес, например, и Атем Бен Арфа из "ПСЖ", купивший пару футболок своих бывших партнеров по "Ницце".