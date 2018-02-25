"Ницца" после поражения от "Локомотива" сыграла вничью с "Бордо"

"Бордо" на своем поле сыграл вничью с "Ниццей" в матче 27-го тура чемпионата Франции (0:0). На последних минутах хозяева могли вырвать победу, нол блестяще сыграл Вальтер Бенитес, отразивший опаснейший удар Николя Де Превиля. Жирондинцы не могут выиграть уже во второй встрече кряду, а "орлята" сыграли вничью во второй раз подряд.

Напомним, в четверг "Ницца" потерпела поражение от "Локомотива" в 1/16 финала Лиги Европы.

Чемпионат Франции

Лига 1

27-й тур

"Бордо" - "Ницца" - 0:0

"Бордо": Костиль, Байс, Пундже, Сабали, Пабло, Плашил, Мейте, Лерагер, Де Превиль, Брейтуэйт (Лаборд, 61), Камано (Вада, 75).

"Ницца": Бенитес, Марлон, Бюрнер, Сарр, Коли, Менди, Плеа, Макенго, Ле Мелу (Сиприен, 89), Тамез, Сако.Предупреждения: Коли, 26. Макенго, 38. Вада, 78. Пабло, 79.

Судья: Шнайдер.

25 февраля. Бордо. Стадион "Матмют Атлантик".