"Ницца" перед матчем с "Локомотивом" в гостях проиграла "Дижону"

Соперник "Локомотива" по 1/16 финала Лиги Европы "Ницца" в преддверии первого очного матча потерпел поражение от "Дижона" (2:3) в матче 25-го тура чемпионата Франции. Всем пять мячей в этой игре были забиты за 23 минуты - с 61-й по 84 минуту.

В составе хозяев дублем отметился Жулиу Тавареш, автором победного гола стал Квон Чхан Хун. У гостей по голу на свой счет записали Пьер Лис Мелу и Алассан Плеа. Для "орлят" это поражение стало третьим подряд. "Дижон", в свою очередь, выиграл вторую встречу кряду.

В параллельных матчах "Бордо" дома обыграл "Амьен" (3:2), "Генгам" и "Кан" не смогли выявить победителя (0:0), а "Монпелье" на выезде был сильнее "Метца" (1:0).

Напомним, первый матч между "Локомотивом" и "Ниццей" состоится 15 февраля в Ницце. Ответная встреча будет сыграна в Москве 22 февраля.

Чемпионат Франции

Лига 1

25-й тур

"Дижон" - "Ницца" - 3:2 (0:0)

Голы: Жулиу Тавареш, 61 (1:0). Лис Мелу, 64 (1:1). Плеа, 67 (1:2). Жулиу Тавареш, 78 - с пенальти (2:2). Квон Чхан Хун, 84 (3:2).

"Дижон": Рейне, Джилободжи, Ямбере, Розье, Хаддади, Бальмон (Квон Чхан Хун, 70), Абед, Амальфитано, Слити (Жанно, 75), Жулиу Тавареш, Саид.

"Ницца": Бенитес, Данте, Марлон, Сарр, Коли, Плеа, Сери (Сако, 88), Лис Мелу, Тамез (Сиприен, 75), Балотелли, Срарфи (Сен-Максимен, 64).

Предупреждения: Джилободжи, 33. Данте, 42. Балотелли, 74. Марлон, 80. Амальфитано, 80.

Судья: Ренвий.

10 февраля. Дижон. Стадион Stade Gaston-Gerard.

"Бордо" - "Амьен" - 3:2 (2:0)

Голы: Кунде, 31 (1:0). Лерагер, 39 (2:0). Камано, 78 (3:0). Мендоса, 79 (3:1). Какюта, 90 (3:2).

"Бордо": Костиль, Пундже, Сабали, Пабло, Кунде, Мейте, Лерагер, Малком (Байс, 84), Отавиу (Санкаре, 71), Брейтуэйт, Лаборд (Камано, 70).

"Амьен": Гюртнер, Аденон, Авелар, Гуано, Дибасси (Манзала, 82), Эль-Хаджам, Монкондюи (Бодмер, 86), Н`Госсо (Конате, 53), Фофана, Какюта, Мендоса.

Предупреждение: Монкондюи, 51.

Судья: Бастьен.

10 февраля. Бордо. Стадион Matmut Atlantique (Nouveau Stade Bordeaux).

"Генгам" - "Кан" - 0:0

"Генгам": Юнссон, Кербрат, Икоко, Ребошу, Эбоа Эбоа, Гренье (Тюрам, 65), Бенезе (Н`Гбакото, 66), Коко (Дидо, 84), Блас, Фири, Бриан.

"Кан": Веркутр, Женевуа, Джикю, Да Силва, Гильбер, Фере, Аит Беннасер (Санко, 18), Авуну, Петерс, Роделен, Кривелли (Сантини, 76).

Предупреждения: Бриан, 34. Санко, 56. Женевуа, 87.

Судья: Жошем.

10 февраля. Генгам. Стадион Stade du Roudourou.

"Метц" - "Монпелье" - 0:1 (0:1)

Гол: Сьо, 24.

"Метц": Кавасима, Диань, Палмьери, Селимович (Ньяне, 72), Бальиу, Ниакате, Коад, Манджек (Миличевич, 38), Молле, Ривьер, Ру.

"Монпелье": Леконт, Илтон, Конгре, Мендеш, Агилар, Мукьеле, Лан, Скири, Сьо (Камара, 87), Долли (Самбия, 73), Мбенза (Нинга, 78).

Предупреждения: Мукьеле, 26. Манджек, 37. Палмьери, 76.

Судья: Дезьяж.

10 февраля. Метц. Стадион Stade Saint-Symphorien.