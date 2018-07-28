Неймар занял шестое место на турнире по покеру и выиграл 21 тысячу долларов

Форвард "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар принял участие в турнире по покеру, который прошел на его родине.

26-летний футболист дошел до финала и в итоге занял шестое место, выиграв 21 тысячу долларов. Всего в соревновании принимали участие 288 игроков.

- Я очень рад впервые принять участие в этом турнире и дойти до финала. Для меня это новый опыт, - цитирует ESPN Неймара.



Отметим, что в "ПСЖ" Неймар получает свыше 3 миллионов евро в месяц.

Неймар обыграл почти 300 человек и вышел в финал турнира по покеру