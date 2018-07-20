08:11 | Футбол — Франция

Неймар: "Останусь в "ПСЖ"


Форвард "ПСЖ"  Неймар заявил, что не собирается покидать парижский клуб. Ранее сообщалось, что 26-летним бразильцем активно интересуется "Реал".

- Я останусь в "ПСЖ", - цитирует Неймара Fox Sports. - У меня есть контракт с этим клубом, я хочу достичь самых высоких целей в его составе. Надеюсь, у нас будет успешный сезон. 

Он также высказался по поводу перехода в "ПСЖ" голкипера Джанлуиджи Буффона из "Ювентуса".

- Для меня большая честь выступать вместе с таким вратарем. Он обладает огромным игровым опытом, которым может поделиться с нами, - сказал бразилец.

В минувшем сезоне Неймар провел 30 игр в составе "ПСЖ" и забил 29 голов. 

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