Неймар не сможет дебютировать за "ПСЖ" в матче против "Генгама"

Нападающий "ПСЖ" Неймар не сможет дебютировать за парижскую команду в матче 2-го тура чемпионата Франции против "Генгама", утверждает Daily Mail. По информации издания, дебют бразильского форварда в составе парижан откладывается из-за того, что Французская федерация футбола еще не получила необходимый сертификат на международный трансфер от испанской федерации.

Напомним, Неймар перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" за 222 миллиона евро. Его контракт с французским клубом рассчитан на 5 лет, а годовая зарплата составляет 30 миллионов евро.

Матч 2-го тура чемпионата Франции между "Генгамом" и "ПСЖ" состоится в воскресенье, 13 августа. Начало игры - 22.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.