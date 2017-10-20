Неймар: "Надеюсь, смогу сделать для Мбаппе то, что Месси сделал для меня"

Нападающий "ПСЖ" Неймар считает, что его партнер по команде Кильян Мбаппе может стать одним из лучших игрков мира. Форвард парижан отметил, что успел подружиться с 18-летним французом.

– Мбаппе стал близким другом. Он – золотой мальчик. Показывает отличную игру, он прекрасный игрок, – цитирует ESPN Неймара. – У него есть все, чтобы стать одним из лучших игроков мира. Со своей стороны постараюсь сделать все, чтобы помочь ему. Надеюсь, смогу сделать для него то, что Месси сделал для меня в "Барселоне".

Напомним, Неймар выступал с Месси в "Барселоне" с 2013 по 2017 год. В составе каталонцев нападающий выиграл 9 трофеев, включая Лигу чемпионов и три кубка чемпионов Испании. В 2015 году он занял третье место в борьбе за "Золотой мяч".

Мбаппе летом этого года перешел из "Монако" в "ПСЖ" на правах аренды с последующим обязательством выкупа за 180 миллионов евро. В 8 матчах этого сезона в составе парижан Мбаппе забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.