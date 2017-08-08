Неймар и другие игроки "ПСЖ" провели несколько дней в Сен-Тропе

Новичок "ПСЖ" Неймар находится с воскресенья в Сен-Тропе. Вместе с ним на известный курорт отправились после субботнего матча с "Амьеном" Марко Верратти, Анхель Ди Мария, Адриен Рабьо и некоторые другие футболисты, сообщает Le Parisien. Изначально тренерский штаб "ПСЖ" предоставил игрокам два с половиной дня отдыха.

Однако пребывание компании на Лазурном берегу несколько сокращается из-за решения главного тренера Унаи Эмери перенести тренировку с утра среды на вторую половину дня вторника. Игрокам "ПСЖ" пришлось заказывать вертолет, который и доставит бригаду отдыхающих обратно в Париж. (Александр ПРОСВЕТОВ)