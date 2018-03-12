12:08 | Футбол — Франция

Неймар будет формировать состав в "ПСЖ"?

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НЕЙМАР: что дальше?Уйти нельзя остаться. Неймар больше не хочет играть в "ПСЖ"

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи обеспокоен разговорами о желании нападающего Неймара покинуть клуб, информирует sport.es со ссылкой на Telefoot.

В связи с эти руководитель, а также спортивный директор клуба Антеру Энрике в ближайшее время поедут в Бразилию, где самый дорогой форвард мира восстанавливается после операции.

Там они хотят поговорить с Неймаром и убедить его остаться. Как отмечается, главный аргумент заключается в том, что команда будет строиться вокруг бразильца, а при покупке игроков будет учитываться его мнение. Более того, клуб будет подписывать тех игроков, которых предложит нападающий сборной Бразилии.

Напомним, что последнее время в СМИ говорят о том, что Неймар больше не хочет выступать за "ПСЖ" и может уйти в "Реал" или вернуться в "Барселону".

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Ботаникум

Mississippi ======= Скорее уж играющим "вице-ПРЕЗИКОМ", а заодно и вице-королём Бразилии!

15:09

alex-ls

а жен игрокам команды он не хочет выбрать?

13:30

ЗЮК~

А в глаза ему можно смотреть?

13:11

shpasic

пусть ему купят футбольные менеджер.

13:03

brasil4136

Да это полный бред,из всех последних новостей про него максимум 10 процентов правды.

13:01

Mississippi

Да сразу играющим тренером и делов то! А после в очередь на облизывание бразильской задиньо!

12:50

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