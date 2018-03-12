Неймар будет формировать состав в "ПСЖ"?

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи обеспокоен разговорами о желании нападающего Неймара покинуть клуб, информирует sport.es со ссылкой на Telefoot.
В связи с эти руководитель, а также спортивный директор клуба Антеру Энрике в ближайшее время поедут в Бразилию, где самый дорогой форвард мира восстанавливается после операции.
Там они хотят поговорить с Неймаром и убедить его остаться. Как отмечается, главный аргумент заключается в том, что команда будет строиться вокруг бразильца, а при покупке игроков будет учитываться его мнение. Более того, клуб будет подписывать тех игроков, которых предложит нападающий сборной Бразилии.
Напомним, что последнее время в СМИ говорят о том, что Неймар больше не хочет выступать за "ПСЖ" и может уйти в "Реал" или вернуться в "Барселону".
Ботаникум
Mississippi ======= Скорее уж играющим "вице-ПРЕЗИКОМ", а заодно и вице-королём Бразилии!
15:09
alex-ls
а жен игрокам команды он не хочет выбрать?
13:30
ЗЮК~
А в глаза ему можно смотреть?
13:11
shpasic
пусть ему купят футбольные менеджер.
13:03
brasil4136
Да это полный бред,из всех последних новостей про него максимум 10 процентов правды.
13:01
Mississippi
Да сразу играющим тренером и делов то! А после в очередь на облизывание бразильской задиньо!
12:50