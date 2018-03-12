Неймар будет формировать состав в "ПСЖ"?

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи обеспокоен разговорами о желании нападающего Неймара покинуть клуб, информирует sport.es со ссылкой на Telefoot.

В связи с эти руководитель, а также спортивный директор клуба Антеру Энрике в ближайшее время поедут в Бразилию, где самый дорогой форвард мира восстанавливается после операции.

Там они хотят поговорить с Неймаром и убедить его остаться. Как отмечается, главный аргумент заключается в том, что команда будет строиться вокруг бразильца, а при покупке игроков будет учитываться его мнение. Более того, клуб будет подписывать тех игроков, которых предложит нападающий сборной Бразилии.

Напомним, что последнее время в СМИ говорят о том, что Неймар больше не хочет выступать за "ПСЖ" и может уйти в "Реал" или вернуться в "Барселону".