На матче "ПСЖ" - "Монако" будут усилены меры безопасности

На стадионе "Парк де Пренс" завтра будут действовать усиленные меры безопасности в связи с проведением матча 1/2 финала Кубка Франции между "ПСЖ" и "Монако". Как сообщает L'Equipe, такое решение приняла префектура региона. Посетители будут проходить особый контроль. На игре будет работать большее количество стюардов, чем обычно, а полиция будет использовать металлоискатели в дополнение к пальпации. Также будут вестись тщательные поиски до начала встречи дымовых шашек и файеров.

Усилить меры безопасности было принято в связи с тем, что недавно на матче "Бастия" - "Лион" корсиканские болельщики вырвались на поле и подрались с командой гостей, а в минувшее воскресенье фанаты "Сент-Этьена" проникли на стадион, хотя матч с "Ренном" должен был проходить без зрителей.