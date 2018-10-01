На автобусы с фанатами "Нима" в Монпелье было совершено нападение

Дисциплинарный комитет Лиги 1 проведет экстренное заседание по ситуации, которая сложилась вокруг матча чемпионата Франции между "Монпелье" и "Нимом" (3:0). Как сообщает AFP, автобусы с болельщиками "Нима" были атакованы различными группами фанатов "Монпелье" перед матчем и после игры. Перед началом встречи неизвестные исписали оскорбительными и антисемитскими слоганами стоянку, где разместились автобусы, привезшие фанатов "Нима". Один из автобусов был закидан камнями и коктейлями Молотова.

После игры на еще один автобус с фанатами "Нима" было совершено нападение, его забросали посторонними предметами, выбили окна, один из болельщиков пострадал.

Напомним, что во время матча судья дважды приостанавливал игру из-за попыток фанатов "Монпелье" вырваться на поле.