"Монако" собирается приобрести бельгийский клуб

"Монако" сделал предложение о приобретении контрольного пакета акций клуба "Серкль Брюгге", сообщает официальный сайт французской команды. "Серкль" выступает в во втором дивизионе Бельгии и идет на 6-м месте, одержав 7 побед в 26 матчах. Отметим, что в турнире принимает участие всего 8 команд.

Руководство бельгийского клуба изучит предложение и примет решение до конца февраля. Отмечается, что этот проект является частью стратегии развития "Монако" в плане поиска молодых игроков. Клуб сможет получить выгоду от бельгийской школы, в то же время, сохранив традиции команды. Также на сайте отмечается, что "Монако" поможет "Серкль Брюгге" вернуться в высший бельгийский дивизион.