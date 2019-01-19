"Монако" с Головиным разгромно проиграл дома "Страсбуру"

"Монако" крупно проиграл "Страсбуру" в матче 21-го тура чемпионата Франции - 1:5. В стартовом составе монегасков появился полузащитник сборной России Александр Головин, который был заменен на 66-й минуте.
Уже на седьмой минуте "Монако" остался в меньшинстве после удаления Налду, а на 69-й составы уравнялись.
Команда Тьерри Анри продлила безвыигрышную серию в лиге 1 до пяти игр и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.
Чемпионат Франции
Лига 1
21-й тур
"Монако" - "Страсбур" - 1:5 (1:2)
Голы: Айорк, 12 (0:1). Томассон, 17 (0:2). Фалькао, 22 (1:2). Сиссоко, 63 (1:3). Айорк, 68 (1:4). Фофана, 90+4 (1:5).
"Монако": Бенальо, Балло-Туре, Глик, Налду, Б.Бадиашиле, Хенрикс (Сидибе, 55), Фабрегас, Тилеманс, Рони Лопеш, Головин (Силла, 66), Фалькао.
"Страсбур": Селс, Лала, Митрович, Мартинес, Коне, Каси, Фофана, Сиссоко, Мартен (Льенар, 81), Томассон (Кароль, 73), Айорк (Да Кошта, 78).
Предупреждения: Глик, 8. Мартен, 29. Митрович, 36. Б.Бадиашиле, 37. Фабрегас, 72. Фалькао, 77.
Удаления: Налду, 7. Митрович, 69.
Судья: Летексье.
19 января. Монако. Стадион "Луи II".