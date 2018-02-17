"Монако" разгромил "Дижон"

"Монако" на своем поле разгромил "Дижон" в матче 26-го тура чемпионата Франции (4:0). Монегаски забили четыре безответных мяча. Подопечные Леонарду Жардима продлили беспроигрышную серию в лиге 1 до 11 встреч.

Чемпионат Франции

Лига 1

26-й тур

"Монако" – "Дижон" – 4:0 (1:0)

Голы: Кейта, 13 (1:0). Фабинью, 69 – с пенальти (2:0). Лопеш, 87 (3:0). Глик, 90+3 (4:0).

"Монако": Субашич, Раджи, Глик, Сидибе, Фабинью, Жемерсон, Жоау Моутинью, Тилеманс (Геззаль, 79), Лемар, Кейта (Пеллегри, 86), Диакаби (Маркуш Лопеш, 61).

"Дижон": Рейне, Джилободжи, Ямбере, Розье, Хаддади, Бальмон (Саид, 70), Абед, Амальфитано, Квон Чхан Хун (Жанно, 61), Слити (Лотоа, 85), Жулиу Тавареш.

Предупреждения: Тилеманс, 38. Глик, 56. Ямбере, 65.

Судья: Амель.

16 февраля. Монако. Стадион "Луи II".