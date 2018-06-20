"Монако" подписал 16-летнего нападающего "Лиона"

"Монако" объявил о подписании контракта с воспитанником "Лиона" Виллемом Геббельсом. 16-летний француз заключил первое профессиональное соглашение в своей карьеры. По информации СМИ, монегаски заплатили за игрока около 20 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Геббельс сыграл в 4 матчах за основной состав "ткачей", но голами не отметился. Также на его счету 12 голов в 21 матче за молодежные сборные Франции (U16 , U17 и U18).