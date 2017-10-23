Мбаппе - обладатель Golden Boy-2017

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе получил награду Golden Boy, ежегодно вручаемую итальянским изданием Tuttosport лучшему молодому игроку (до 21 года) Европы. По итогам опроса журналистов из ведущих европейских СМИ, француз опередил форварда "Барселоны" Усмана Дембеле и нападающего "Манчестер Сити" Габриэла Жезуса.

В прошлом сезоне Мбаппе выступал за "Монако". В составе монегасков 18-летний форвард забил 26 голов в 44 матчах во всех турнирах. Он выиграл чемпионат Франции, а также дошел до полуфинала Лиги чемпионов. Минувшим летом француз перешел в "ПСЖ" на правах аренды с правом обязательного выкупа за 165 миллионов евро.

В прошлом сезоне награда досталась полузащитнику "Баварии" Ренату Санчешу, который сейчас выступает за "Суонси" на правах аренды.