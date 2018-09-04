Мавуба после ухода из "Спарты" завершил карьеру

Бывший полузащитник сборной Франции Рио Мавуба объявил о завершении карьеры. В конце августа 34-летний француз расторг контракт со "Спартой".

"Моя карьера закончилась, но жизнь продолжается", - написал Мавуба в Твиттере.

За свою карьеру, которая началась в 2003 году, Мавуба поиграл за "Бордо", "Лилль", "Вильярреал" и "Спарту". На клубном уровне он провел 550 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 19 голевых передач. Также на его счету 13 матчей в составе сборной Франции и 20 матчей и 1 гол в составе молодежной сборной Франции.