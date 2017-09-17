Марсело Бьельса: "Лилль" заслуживал другого результата"

Главный тренер "Лилля" Марсело Бьельса считает, что его команде не везет на старте сезона чемпионата Франции. В последнем матче его подопечные проиграли "Генгаму" (0:1).

– У нас заметна диспропорция между создаваемыми моментами и голами, – цитирует Le Figaro Бьельсу. – В этом матче мы создали достаточно, чтобы заслужить другого результата. Моя команда владела мячом и территорией всю игру. Команда хорошо реагировала на события в матче и вела себя грамотно. Нужно было создавать больше моментов и использовать их. У нас творческий состав, который должен атаковать.