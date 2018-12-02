"Марсель" сыграл вничью с "Реймсом", "Страсбур" в гостях разгромил "Ренн"

В рамках 15-го тура чемпионата Франции "Марсель" принимал на своем стадионе "Реймс". Голов в матче забито не было.

Чемпионат Франции. Лига 1

15-й тур

"Марсель" - "Реймс" - 0:0

"Марсель": Манданда, Роланду, Рами, Сакаи, Луиз Густаву, Товен, Лопес (Сансон, 71), Сарр, Пайет, Жермен (Митроглу, 69), Окампос (Стротман, 88).

"Реймс": Менди, Энгелс, Фокет, Абдельхамид, Конан, Ромао, Шавалерен, Думбья, Кафаро (Ндом, 79), Чаваррия (Диа, 71), Оджо (Сук Хюн Джун, 85).

Предупреждения: Лопес, 57. Кафаро, 61. Товен, 83.

Судья: Ренвий (Франция).

02 декабря. Марсель. Стадион "Велодром".

После этой игры "Марсель" обошел "Сент-Этьен" и расположился на пятом месте с 26-ю очками. "Реймс" набрал 21 очко и укрепился на 9-й строчке.

"Ренн" потерпел крупное домашнее поражение от "Страсбура". Счет в игре открыли хозяева: на 9-й минуте отличился Сарр. Но дальше забивали только гости. Голы Томассона, Мартена и Мартинеса принесли им победу, причем Мартен оформил дубль. Один из своих голов он забил с пенальти.

Чемпионат Франции. Лига 1

15-й тур

"Ренн" - "Страсбур" - 1:4 (1:2)

Голы: Сарр, 9 (1:0). Томассон, 20 (1:1). Мартен, 32 - с пенальти (1:2). Мартен, 50 - с пенальти (1:3). Мартинес, 77 (1:4).

"Ренн": Коубек, Мексер (Сьебатше, 58), Да Силва, Траоре, Бенсебаини, Гренье, Юханссон, Юну (Леа Силики, 66), Буриго, Дель Кастильо (Андре, 46), Сарр.

"Страсбур": Селс, Коне, Лала, Мартинес, Мартен, Корнье (Зохи, 78), Томассон, Льенар, Каси, Сиссоко (Кароль, 85), Мотиба (Айорк, 71).

Предупреждения: Сиссоко, 15. Бенсебаини, 26. Да Силва, 31. Мексер, 49.

Судья: Ваттеллье (Франция).

02 декабря. Ренн. Стадион "Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient)".

"Ренн", благодаря этой победе, набрал 17 очков и поднялся на 14-е место. "Страсбур" же остался на восьмой позиции в турнирной таблице.