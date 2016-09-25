"Марсель" дома победил "Нант"

"Марсель" в домашнем матче 7-го тура чемпионата Франции победил "Нант" – 2:1. Решающий гол с пенальти забил Бафетимби Гомис.
Чемпионат Франции
Лига 1
7-й тур
"Марсель" - "Нант" - 2:1 (1:1)
Голы: Сала, 2 (0:1). Нжи, 22 (1:1). Гомис, 53 - с пенальти (2:1).
"Марсель": Пеле, Фанни, Бедимо, Сакаи, Дориа, Венкер, Кабелла (Губочан, 85), Товен (Кауи, 77), Замбо, Гомис, Нжи (Сарр, 70).
"Нант": Риу, Вискаррондо, Дюбуа, Кватен, Лукас Лима, Жилле, Томсен, Ронжье (Томассон, 12. Качаниклич, 77), Арит, Сала, Стемпиньски (Бамму, 61).
Предупреждения: Замбо, 21. Кватен, 26. Вискаррондо, 84. Арит, 90+2.
Судья: Жаффредо.
25 сентября. Марсель. Стадион Velodrome.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/france/league1/2016-2017/