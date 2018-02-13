Марко Верратти: "В мире есть два-три игрока уровня Неймара"

Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти считает одноклубника Неймара одним из сильнейших футболистов мира. По его словам, парижане значительно усилились, подписав бразильца минувшим летом.

– Конечно, команда растет, имея в составе такого игрока, как Неймар, – цитирует Le Figaro Верратти. – Таких футболистов в мире мало. Есть всего два или три. С Месси "Барселона" сильнее, с Роналду "Реал" сильнее. А мы сильнее с Неймаром. Все здесь его любят. Он постоянно улыбается и любит футбол. Многие смотрят эту игру благодаря Неймару. У всех с ним отличные отношения. Когда он в форме, его сложно остановить.