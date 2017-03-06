Марко Верратти: "Хочу выиграть Лигу чемпионов в составе "ПСЖ"

Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти опроверг информацию о том, что может сменить клубную прописку. Хавбек подчеркнул, что хочет стать победителем Лиги чемпионов в составе парижан. Ранее сообщалось, что на 24-летнего итальянца претендует ряд европейских грандов.

- Я не хочу покидать "ПСЖ", потому что являюсь частью клуба, каких немного в Европе, - приводит Football Italia слова Верратти. - Я мечтаю о победе в Лиге чемпионов в составе парижан.

Хочу поблагодарить главного тренера команды Унаи Эмери, который вселяет в меня уверенность. Сейчас я чувствую себя хорошо, могу играть по три матча в неделю. Это очень важно в современном футболе.