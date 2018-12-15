Марио Балотелли: "Мы в "Ницце" не можем сделать точно две передачи"

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли считает, что у него низкая результативность в нынешнем сезоне из-за плохой игры партнеров по команде. В чемпионате Франции итальянец в этом сезоне не забил ни одного мяча.

– Мы не можем сделать две точные передачи, так тяжело играть, – цитирует L’Equipe Балотелли. – Смотрю, как мы работаем на тренировках, и у меня нет слов. Допустим, я сегодня пробил мимо ворот. Неудачно ударил. Я зол. Потому что хочу забить. А другие игроки расслабленно говорят, что все будет хорошо в следующий раз. Ну нет. Нужно разозлиться.