Людовик Жюли: "Мбаппе более профессионален, чем был Месси в его возрасте"

Бывший нападающий "ПСЖ", "Монако" и "Барселоны" Людовик Жюли считает, что форвард парижан Кильян Мбаппе больший профессионал, чем был Лионель Месси в его возрасте. По его словам, молодого француза ждет большое будущее.

– У Кильяна огромный потенциал, – цитирует RMC Жюли. – У него есть все, чтобы стать большим футболистом. Он профессионал, здравомыслящий человек. Мбаппе выбрал "ПСЖ" для роста. Он более профессионален, чем Месси в его возрасте, лучше знает, как управлять своим телом. Кильян прекрасно себя знает и умеет восстанавливать силы.