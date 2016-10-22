Лоран Косьельни: "Никогда не перейду в "ПСЖ" и не перееду жить в Париж"

Защитник "Арсенала" Лоран Косьельни заявил, что никогда не перейдет в "ПСЖ", так как в детстве болел за "Марсель". Также он отметил, что предпочел бы жизнь в Лондоне переезду в Париж.

- Я никогда не буду жить в Париже, - цитирует L'Equipe Косьельни. - Не буду играть там! Я закончу свою карьеру в Англии или в своем бывшем клубе ("Лорьян". - Прим. "СЭ"). Не вижу себя в Париже из-за соперничества "ПСЖ" и "Марселя". Я был фанатом "Марселя", когда был ребенком, да и предпочел бы жить в Лондоне, чем в Париже. Люблю Лондон. Помню, когда приехал сюда мне было 24 года. До этого я никогда не жил в большом городе, это был большой шаг в неизвестное, радикальное изменение в моей жизни. Но сегодня я чувствую себя хорошо здесь. Моя семья счастлива. Люди здесь спокойнее, чем в Париже, есть уважение.