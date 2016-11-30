"Лион" забил шесть мячей в ворота "Нанта", "Ницца" снова стала единоличным лидером лиги 1

В матче 15-го тура чемпионата Франции "Лион" на выезде разгромил "Нант" со счетом 6:0. С крупным счетом и "Нанси" обыграл "Метц" - 4:0. "Ницца" же сумела обыграть "Генгам" (1:0) и возглавила турнирную таблицу лиги 1 с трехочковым отрывом от "Монако".

Чемпионат Франции

Лига 1

15-й тур

"Нанси" – "Метц" – 4:0 (1:0)

Голы: Педретти, 38 (1:0). Кюффо, 79 (2:0). Диа, 80 (3:0). Аит Беннасер, 90+3 (4:0).

"Нанси": Нди Ассамбе (Черник, 71), Кюффо, Лангле, Диань, Бадила, Педретти, Пюйо (Кура, 88), Аит Беннасер, Маркетти (Диарра, 70), Хаджи, Диа.

"Метц": Дидиллон, Ассу-Экотто, Бишевац, Фалетт, Бальиу, Лежен (Нгюетт, 45), Коад, Манджек, Жуффр (Диалло, 57), Сарр (Дукуре, 82), Вьон.

Предупреждения: Ассу-Экотто, 19. Пюйо, 31. Педретти, 33. Диа, 48. Маркетти, 53. Бишевац, 74. Бальиу, 87. Аит Беннасер, 90+4.

Удаление: Ассу-Экотто, 83.

Судья: Мигельггори (Франция).

"Сент-Этьен" – "Марсель" – 0:0

"Сент-Этьен": Рюффье, Перрен, Теофиль-Катрин, Полома, Погба, Сельнес, Верету, Монне-Паке, Севе (Пажо, 70), Седерлунд (Норден, 54), Таннан (Амума, 75).

"Марсель": Пеле, Фанни, Роланду, Губочан, Сакаи, Венкер, Кабелла (Нжи, 83), Товен (Алессандрини, 76), Лопес (Кауи, 89), Замбо, Гомис.

Предупреждение: Фанни, 64.

Судья: Бастьен (Франция).

"Бастия" – "Бордо" – 1:1 (0:0)

Голы: Бифума, 49 (1:0). Лаборд, 78 (1:1).

"Бастия": Лека, Маранж, Пейберн, Бенгтссон, Джикю (Сиони, 59), Даник, Мостефа, Каюзак, Кейта, Сен-Максимен (Эль-Каутари, 84), Бифума (Нанжис, 68).

"Бордо": Приор, Контенто, Паллуа, Сабали, Левчук (Унас, 46), Плашил, Тулалан, Сертик, Менез, Телин, Камано (Лаборд, 61).

Предупреждения: Телин, 3. Камано, 35. Даник, 40. Менез, 81. Лека, 81. Унас, 83.

Удаление: Маранж, 83.

Судья: Дезьяж (Франция).

"Тулуза" - "Монпелье" - 1:0 (1:0)

Гол: Силла, 19.

"Тулуза": Лафон, Яго, Силла, Мубандже (Аду, 75), Мусаву-Кинг, Мишлен (Нинков, 72), Дурмаз, Бодижер (Тойвонен, 68), Сомалиа, Сангаре, Брейтуэйт.

"Монпелье": Пьоннье, Илтон, Конгре, Руссийон (Н`Диай, 87), Деплань (Реми, 38), Будебуз, Лан, Сансон, Скири, Бериго, Мунье.

Предупреждения: Руссийон, 32. Реми, 61. Сангаре, 70. Лафон, 73. Сансон, 90+2.

Судья: Делерю (Франция).

"Нант" - "Лион" - 0:6 (0:3)

Голы: Толиссо, 16 (0:1). Ляказетт, 39 - с пенальти (0:2). Гоналон, 41 (0:3). Вальбуэна, 60 (0:4). Диакаби, 75 (0:5). Фекир, 81 (0:6).

"Нант": Риу, Вискаррондо, Дюбуа, Диегу Карлос, Лукас Лима, Жилле (Муамбе, 71), Качаниклич (Илоки, 53), Туре, Томсен (Сала, 58), Арит, Стемпиньски.

"Лион": Антони Лопеш, Рафаэл да Силва, Янга-Мбива, Диакаби, Вальбуэна, Гоналон (Ферри, 76), Рыбус, Геззаль (Корне, 69), Толиссо, Дардер, Ляказетт (Фекир, 63).

Предупреждения: Вискаррондо, 39. Гоналон, 67.

Судья: Тюрпен (Франция).

"Генгам" - "Ницца" - 0:1 (0:1)

Гол: Беланда, 5.

"Генгам": Юнссон, Сорбон, Кербрат, Марсал, Икоко, Дидо, Салибюр (Де Пов, 76), До (Диалло, 78), Коко, Блас (Менди, 57), Бриан.

"Ницца": Кардиналь, Данте, Рикарду Перейра, Далберт, Сарр, Беланда, Эйсерик (Вальтер, 89), Плеа (Донис, 78), Сери (Бодмер, 84), Сиприен, Козьелло.

Предупреждения: Беланда, 51. Кербрат, 66. Диалло, 90.

Судья: Милло (Франция).