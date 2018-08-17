"Лион" проиграл "Реймсу" во втором туре чемпионата Франции

"Лион" уступил "Реймсу" (0:1) во втором туре чемпионата Франции.
В составе хозяев поля на 32-й минуте голом отметился нападающий Пабло Чаваррия.
ФРАНЦИЯ. Лига 1 - 2018/2019
2-й тур
Гол: Чаваррия, 32 (1:0).
"Реймс": Э.Менди, Фонтен, Метанир, Абдельхамид, Конан, Ромао, Мартен (Мбемба, 69), Шавалерен, Думбья, Чаваррия (Сук Хюн Джун, 81), Уден (Кафаро, 75).
"Лион": Горжелен, Морель, Марселу, Дюбуа (Рафаэл да Силва, 83), Ф.Менди, Депай, Тузар, Ауар (Террье, 66), Ндомбеле, Траоре, Диас (Корне, 65).
Предупреждения: Шавалерен, 84. Сук Хюн Джун, 90+1.
Судья: Бюке (Франция).
17 августа. Реймс. Стадион "Stade Auguste Delaune".