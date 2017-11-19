"Лион" и "Монпелье" голов не забили

"Лион" и "Монпелье" не выявили победителя в матче тринадцатого тура чемпионата Франции. Это первая потеря очков для подопечных Брюно Женезьо после серии из четырех побед,

"Лион" идет на 3-м месте в турнирной таблице, а "Монпелье" - на 8-м.

Чемпионат Франции

Лига 1

"Лион" - "Монпелье" - 0:0

"Лион": Антони Лопеш, Марселу, Тете, Диакаби, Менди (Марсал, 74), Депай, Тузар, Ауа, Ндомбеле (Гуири, 73), Корне (Траоре, 61), Диас.

"Монпелье": Леконт, Илтон, Мендеш, Руссийон (Козза, 73), Агилар, Мукьеле, Лан, Пирис, Самбия, Сьо (Мбенза, 73), Нинга (Сессеньон, 84).

Предупреждения: Пирис, 5. Тете, 23. Траоре, 77.

Судья: Абед.

19 ноября. Лион. Стадион "Стад де Люмье".