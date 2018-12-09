"Лилль" ушел от поражения в матче с "Реймсом" на 96-й минуте

В домашнем матче 17-го тура чемпионата Франции "Лилль" сыграл вничью с "Реймсом". Поединок завершился со счетом 1:1.
Все голы были забиты во втором тайме. На 64-й минуте счет открыл форвард гостей Реми Уден. На 96-й минуте хозяев от поражения спас Николя Пепе - он реализовал пенальти.
Чемпионат Франции. Лига 1
17-й тур
"Лилль" - "Реймс" - 1:1 (0:0)
Голы: Уден, 64 (0:1). Пепе, 90+6 - с пенальти (1:1).
"Лилль": Меньян, Жозе Фонти, Дабила, Балло-Туре, Зеки Челик, Тиагу Мендес, Шека (Сумаре, 73), Пепе, Иконе, Араужу (Бамба, 69), Леан (Руй Фонте, 58).
"Реймс": Менди, Энгелс, Фокет, Абдельхамид, Конан, Ромао, Шавалерен, Думбья (Дингоме, 79), Ндом, Сук Хюн Джун (Метанир, 83), Чаваррия (Уден, 18).
Предупреждения: Фокет, 46. Жозе Фонти, 72. Метанир, 90+1. Менди, 90+5.
Судья: Делажо.
9 декабря. Лилль. Стадион Пьер Моруа.
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